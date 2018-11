La compilation degli orrori prosegue al minuto 28, merito di André Onana. Parliamo del portiere dell’Ajax, 22enne camerunense dai trascorsi nella prestigiosa cantera del Barcellona. Smaliziato coi piedi, reattivo tra i pali: peccato che il problema principale sia legato alle uscite. Non si trattava di un corner né di un cross, piuttosto di una lunga rimessa laterale battuta dalla destra: Onana esce a vuoto e il pallone sfila, un invito a nozze per un bomber navigato come Jonas. Non si offenda il centravanti brasiliano, ma ciò che merita di essere rivisto non è il suo tap-in bensì l’uscita a farfalle del portiere avversario. Poco male per Onana, decisivo nel finale con un doppio intervento che blinda l'1-1.

Van de Beek a porta vuota