Champions League, il calendario del prossimo turno

Archiviata la quarta giornata, testa alla prossima. Le quattro italiane impegnate in Champions League sono nuovamente chiamate a vincere. Poteva essere un turno più tranquillo per la Juventus, che, a causa della sconfitta casalinga contro il Manchester United, ha però ancora strada da fare per mettere le mani sul primo posto del Girone H: Allegri contro il Valencia (in campo martedì 27 novembre alle 21.00) non potrà pensare al turnover, dato che la qualificazione non è ancora aritmetica. Discorso simile anche per Roma, Inter e Napoli, tutte in corsa ma ancora non sicure di un posto nella fase a eliminazione diretta. Dopo aver vinto il doppio confronto contro il CSKA, i giallorossi possono dirsi di certo i meno preoccupati del trio. Di fronte all’Olimpico ci sarà però il Real Madrid (martedì 27 alle 21.00), davanti per differenza reti e quindi obbligatoriamente da battere se Dzeko e compagni vogliono ambire al primo posto nel Girone G. Basterebbe comunque un pari per non avere patemi nell’ultima sfida contro il Viktoria Plzen. Match point anche per l’Inter, che mercoledì 28 novembre alle 21.00 è ospite del Tottenham: un risultato positivo a Wembley vorrebbe dire qualificazione sicura per i nerazzurri. Più intricato, infine, il discorso relativo al Napoli: la gara contro la Stella Rossa (mercoledì alle 21.00) è da vincere, in attesa di capire come si comporteranno Liverpool e Paris Saint-Germain. Ecco il programma completo della quinta giornata.



Il programma di martedì 27 novembre: le gare delle 18.55

CSKA-PLZEN



AEK-AJAX

Il programma di martedì 27 novembre: le gare delle 21.00

JUVENTUS-VALENCIA



ROMA-REAL MADRID



MANCHESTER UNITED-YOUNG BOYS



LIONE-MANCHESTER CITY



HOFFENHEIM-SHAKHTAR



BAYERN-BENFICA

Il programma di mercoledì 28 novembre: le gare delle 18.55

LOKOMOTIV MOSCA-GALATASARAY



ATLETICO MADRID-MONACO

Il programma di mercoledì 28 novembre: le gare delle 21.00

PSG-LIVERPOOL



NAPOLI-STELLA ROSSA



PORTO-SCHALKE



TOTTENHAM-INTER



PSV-BARCELLONA



BORUSSIA DORTMUND-CLUB BRUGGE