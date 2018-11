"Ci sono stati dei momenti di tensione in un ambiente come quello della Juve votato alla vittoria, alla competitività. Avevamo appena preso Ibrahimovic, giovane ma con grandissime qualità: nel corso di quei due anni con il mister e con noi è diventato qualcosa di molto più importante, grazie anche alla Juve". Insomma, la titolarità del capitano non era garantita complice l’impatto di Zlatan che in 92 presenze metterà insieme 26 centri e tante conferme. "C'era questa continua alternanza…", ha spiegato Del Piero in un clima disteso e divertito con il suo ex allenatore. E proprio Capello non è rimasto sorpreso delle parole dell’allora capitano juventino: "Uno come lui è abituato ad essere titolare fisso senza discussioni. La sua posizione non era quella di Trezeguet da centravanti, e quindi non poteva competere con lui. Il competitor era proprio Ibrahimovic". Da qui la bagarre per una maglia da titolare, qualche staffetta e pure quelle panchine che Alex ricorda senza troppo entusiasmo.