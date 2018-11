L'episodio ha fatto il giro della Rete in men che non si dica. E a rivederlo bene, a ragione. È il 24' di Manchester City-Shakhtar Donetsk: Sterling si invola verso la porta difesa da Pyatov. A un certo punto inciampa, colpisce una zolla di terreno con lo scarpino. L'avversario (Matviyenko), non solo non lo tocca, ma è lontano alcuni centimetri. Per l’arbitro Kassai è calcio di rigore. Tra le proteste dei giocatori ucraini. Il penalty lo trasformerà poi Gabriel Jesus portando la squadra di Guardiola sul 2-0. In Champions l’arbitro non può contare sull'aiuto del Video Assistant Referee: la massima competizione europea l’adotterà infatti dalla prossima edizione. Dopo mesi di polemiche, ricordiamo il finale della scorsa edizione di Champions League, l’Uefa ha ufficializzato il via per la prossima stagione. Che ne pensate?