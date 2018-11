Una rete, la prima con la maglia della Juventus in Champions League, davvero bellissima. Lancio di Bonucci, coordinazione perfetta e conclusione al volo da parte di Cristiano Ronaldo: gol, splendido. Poi via la maglia per l'esultanza con dedica alla sua Georgina. Una rete (quella del momentaneo 1-0, 2-1 per lo United poi il risultato finale) davvero di pregevole fattura quella realizzata dal campionato portoghese, una prodezza che Alessandro Del Piero – storico ex capitano bianconero – ha commentato così nel post partita negli studi di Sky Sport: "Tutto parte da un movimento di Cristiano in profondità su una giocata che la Juventus conosce bene, con Bonucci che riesce ad avere una precisione nella verticalizzazione anche su una distanza abbastanza lunga. Una rete simile è già stata realizzata sempre in Champions con Dybala, sempre su lancio di Bonucci. La bravura di Cristiano Ronaldo in questo caso è quella di mantenere la corsa, agevolato da un lancio perfetto come tempismo, per arrivare al momento giusto e con il passo giusto a impattare la palla. Poi c'è la bravura tecnica di non dare troppa forza alla conclusione, indirizzando invece benissimo la palla: lui si preoccupa di tenerla bassa. Calciando un po' più forte, avrebbe rischiato di spedire la conclusione alta. Ronaldo invece sta con il piede rivolto verso il basso. Una rete paragonabile a quella che realizzai io contro la Fiorentina? Come dinamica sì, anche se il lancio nel mio gol arrivava da sinistra e aveva una traiettoria un po' diversa tanto che io poi calciai con l'esterno destro. Questo a mio avviso è un po' più facile", ha concluso Del Piero.