Sarà stata l'emozione di tornare allo Stadium a giocargli un brutto scherzo. Infatti, in occasione di entrambi i gol dello United si è visto un Pogba poco partecipativo (in segno di rispetto) ai festeggiamenti della squadra e anche nelle interviste ha avuto parole molto belle per i tifosi juventini che lo hanno applaudito sia prima della gara sia dopo il match: "Si parla molto di un mio ritorno nalla Juve - aveva spiegato - Chissà, per ora ho un contratto con il Manchester United. Le reazioni dei tifosi mi hanno toccato, mi mancano e mi manca il calcio italiano, è stato bello tornare in questo stadio dove ho iniziato e ho vinto grandi trofei. Non ho esultato sul 2-1 perché mi sembrava strano come mi è sembrato strano entrare nello spogliatoio degli ospiti".