Luka Modric non lascia, ma raddoppia. Il centrocampista croato ha ancora fame di titoli e, nonostante il difficile avvio in stagione con la maglia del Real Madrid, tiene vivo il sogno della quarta Champions League consecutiva. "Spero di vincere altri trofei e soprattutto che il nostro gioco migliori - ha spiegato a Goal - E con il nuovo allenatore, Santiago Solari, sono sicuro che andrà bene, faremo una buona stagione. Vincere ancora in Europa? Niente è impossibile nel calcio - ha aggiunto - Soprattutto per il Real Madrid, in quanto ciò che abbiamo fatto nelle ultime tre stagioni è qualcosa di inimmaginabile, ma ci siamo riusciti. Perché non provare a vincere la quarta Coppa di fila? Daremo tutto per riuscirci".

"Umiltà e lavoro, vogliamo migliorare"

Modric ha poi proseguito: "Dobbiamo essere umili, lavorare sodo e rispettare gli altri perché ci sono grandi squadre e ogni anno è sempre più difficile vincere questo trofeo. Abbiamo dimostrato molte volte che nulla è impossibile per questa squadra”. L’arrivo di Solari sembra avere dato nuova linfa al Real Madrid, che ha ritrovato i numeri di un tempo: “Quello che vogliamo è migliorare, perché non abbiamo iniziato bene la stagione - ha aggiunto Modric - Tuttavia, ciò che è importante è come finiremo. Lavoreremo sodo per migliorare. Quello che vogliamo è di onorare al meglio le sfide che questa squadra deve sempre affrontare”, ha concluso il croato.