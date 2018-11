La sua conferenza ha fatto il giro del web in poche ore. Non per i contenuti, bensì... per la voce erotica del traduttore! In sala stampa, durante la conferenza, Jurgen Klopp si è complimentato con il traduttore per la sua voce. Il suo modo di riportare le sue frasi in inglese: "Congratulazioni! Wow, che voce erotica. Di nuovo per favore!". Scherzando con i giornalisti. E tutti hanno iniziato a porsi la seguente domanda: "Com'è questa voce misteriosa?". Un video ha svelato l'arcano, la voce si sente bene. Quindi vi chiediamo: siete d'accordo con Klopp?