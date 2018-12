Paolo Cannavaro: "Napoli in gran forma, si può sognare"

Non soltanto Fabio Cannavaro, anche il fratello Paolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell'impegno del Napoli a Liverpool e non solo.

Qual è il ricordo della tua partita ad Anfield con la maglia del Napoli?

Una partita che ricordo con tanto affetto, la prima volta ad Anfield non si dimentica. Fu una partita intensa, poi è entrato Gerrard e, tirando fuori tutto l’orgoglio del mondo Liverpool, ha deciso di vincerla da solo purtroppo per noi.



Tuo fratello ha detto che per chi gioca al San Paolo, andare ad Anfield è una passeggiata. Confermi?

Sì, confermo. Tante volte si guarda all’estero, ma noi abbiamo grandi realtà in Italia e Napoli forse è tra quelle in grado di regalare a chi è in campo un calore che difficilmente si trova in giro. Al San Paolo c’è un’atmosfera fantastica nonostante ci sia ancora una pista di atletica che divide il pubblico dal campo. Il giorno in cui dovessero portare gli spalti del San Paolo a cinque metri dalla linea del campo, allora altro che Anfield…



Ce la farà il Napoli a qualificarsi agli ottavi?

Sarà una partita fantastica sicuramente. Il Napoli ha dalla sua il fatto di essere in un momento di forma che gli permette di mettere in difficoltà chiunque, anche il Liverpool che è una squadra fortissima in fase difensiva. Logicamente c'è questo piccolo vantaggio per il Napoli, che però non deve essere un modo per approcciarsi male alla partita. Sono sicuro che Ancelotti saprà come motivare i suoi giocatori.



Cosa ti ha colpito di più di Ancelotti?

Mi ha sorpreso molto il fatto che abbia permesso a tanti giocatori di partecipare. Sono tutti coinvolti e questo lo si nota anche in giocatori che danno tanto pur giocando magari una sola volta al mese, come è capitato. Significa che tutti hanno uno spirito giusto.



Come si ferma Salah?

Ci vuole l’autovelox (ride, ndr). Magari un calcetto all’inizio? Questo per fair play non va detto, ma sicuramente entrare decisi su un attaccante, chiaramente non per far male, può condizionare. Il problema con Salah è prenderlo.



Come ti trovi in Cina?

E’ un Paese che sta provando a fare qualcosa, vuole crescere e si è imposto di farlo negli anni. Conoscendo un po’ il mondo cinese, perché lo sto vivendo bene, arriveranno sicuramente ad alzare il livello come sperano. Chiaramente la strada è lunga, si deve iniziare dalle basi e loro da lì stanno partendo. La cosa fantastica che ho visto è che comunque tutti stanno facendo qualcosa: anche società minori iniziano ad investire sui centri sportivi, mandano ragazzi in giro per il mondo a fare esperienze diverse prima di farli rientrare nel loro Paese e tanto altro. E’ un movimento calcistico che in questo momento si sta evolvendo, bisogna darne atto anche se per loro il calcio, rispetto ad altri sport, fino ad ora è un gradino indietro. Ma c’è tantissima passione e lo vediamo negli stadi che frequentiamo, sono quasi sempre tutti pieni.



Se il Napoli dovesse superare un girone del genere, si potrebbe sognare qualunque cosa?

Più che sognare, la cosa dovrebbe dare consapevolezza. Superare un girone del genere in questo modo, perché ricordiamo che il Napoli ha fatto sempre la prestazione, è da grande squadra. Il fatto di passare il turno può dare quella consapevolezza di poter fare anche qualcosa di grande e non stupire solamente, come magari è accaduto in passato.



La favorita per la Champions è la Juve?

La statistica dà sempre ragione alla Juve in questo momento. Oggi dobbiamo vedere come stanno i fatti e la Juve è un passo avanti rispetto a tutti, quindi per il momento si merita quello che sta avendo.