Subito dopo il sorteggio che ha scelto il Porto come avversario della sua Roma agli ottavi di Champions League, Francesco Totti aveva commentato: "Sì, vedendo chi potevamo pescare, siamo stati piuttosto fortunati. Ma guai a sottovalutare il Porto, una squadra molto impegnativa. Affronteremo un avversario difficile, sul terreno di gioco e sarà tutto diverso rispetto alle chiacchiere iniziali". Nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Coppa Italia tra la sua squadra e la Moreirense, Sergio Conceiçao ha risposto alle domande dei giornalisti snobbando al momento la Champions: "Sinceramente, mi preoccupo per le dichiarazioni di Ivo Vieira, il mio collega della Moreirense. Con loro giocheremo in Coppa: stanno facendo la miglior stagione della loro storia. Non penso proprio a ciò che scrive la stampa italiana o a ciò che ha detto Totti".

Risposta da….laziale

"A tempo debito parleremo della Roma - ha aggiunto - e di ciò che significa la doppia sfida con loro. Anche perché intanto continuerò a dire 'forza Lazio', visto che sono stato un loro giocatore". Non è mancato nemmeno un attacco agli arcirivali del Benfica: "Certe considerazioni (della dirigenza rivale n.d.r.), come quella che il Porto sarebbe primo perché beneficerebbe degli errori arbitrali, sono spazzatura. Siamo in testa al campionato perché siamo i migliori, la squadra più forte".