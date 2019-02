In quell’occasione in Bayern si è trovato di fronte una squadra che ha pressato altissimo e con continuità la prima costruzione e che puntava le sue chance offensive su rapidi contrattacchi successivi agli eventuali recuperi avanzati del pallone e, più in generale, su una manovra verticale centrata sulla velocità degli esterni offensivi del suo 4-3-3, cioè Bellarabi e Leon Bailey. Pur costruendo buone occasioni da gol in ripartenza, e approfittando di qualche crepa nel pressing esasperato degli avversari, il Bayern ha sofferto la tattica messa a punto dal tecnico del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, mettendo in mostra gravi difficoltà a sfuggire alla pressione avversaria e difficoltà difensive che sembravano definitivamente superate.

I problemi del Bayern di Niko Kovac

A cavallo della pausa invernale, infatti, il Bayern Monaco sembrava avere ritrovato le certezze che erano mancate nella prima parte della stagione. In particolare, i bavaresi, dopo i 6 gol in due partite subiti a fine novembre da Borussia Dortmund e Fortuna Düsseldorf, sembravano aver ritrovato la solidità difensiva, riuscendo per la prima volta in stagione a chiudere una striscia di quattro partite consecutive senza subire reti.

Niko Kovac, poco prima di arrivare sull’orlo dell’esonero, pareva avere trovato parte della soluzione ai problemi della sua squadra puntando su un 4-2-3-1 piuttosto scolastico, in cui la fase offensiva era condotta in maniera prudente per preparare al meglio la transizione difensiva, davvero scadente nella fase iniziale della stagione. La trasferta a Leverkusen, seguita dalle tante occasioni concesse nella successiva partita vinta in casa contro la Schalke 04 e dai due gol concessi all’Augsburg nell’ultimo match di campionato, hanno però riacceso i dubbi sulla tenuta difensiva del Bayern, specie se rapportata allo scintillante attacco del Liverpool.

Quello dei “Reds” è infatti un calcio simile per principi a quello del Bayer di Bosz, ma anche a quello dell’Ajax di Erik ten Hag, con cui il Bayern Monaco ha pareggiato entrambe le partite della fase a gironi. Il pressing offensivo e la velocità unita alla tecnica in ripartenza, sia corta che lunga, evidenziano tutti i maggiori difetti della squadra di Kovac. Oltre ai problemi in transizione difensiva, ci sono poi quelli anche in fase di difesa posizionale, dove i bavaresi scontano i frequenti errori individuali di Hummels e Boateng che, proprio per questo, pare avere perso il posto da titolare a favore di Niklas Süle.

La costruzione della manovra offensiva risente in maniera indiretta della fragilità difensiva della squadra. Il Bayern gioca un 4-2-3-1 in cui gran parte del volume di gioco è creato sulle fasce, grazie alle capacità di uno contro uno degli esterni e alle combinazioni tra questi e i terzini - Alaba a sinistra e Kimmich o Rafinha a destra - in sovrapposizione. In tale maniera gli interni possono giocare in maniera prudente a sostegno e, in ogni caso, la squadra avversaria tende a recuperare il pallone sull’esterno, in posizione meno pericolosa per l’avvio di una transizione offensiva.

In questo modo, però, il Bayern può tornare ad affidarsi al talento dei suoi esterni offensivi. Il problema, per Kovac, è che Robben è fuori a tempo indeterminato, Ribery ha trentacinque anni e sembra essere in una fase di inevitabile calo fisico, mentre Müller ha sempre dato il meglio muovendosi liberamente a rimorchio di una punta. Ad avere quindi sulle proprie spalle la quasi totalità delle responsabilità creative rimangono così Kingsley Coman e Serge Gnabry, che però forse sono troppo giovani per poter davvero essere decisivi a questo livello.

A raccogliere gli assist dalle fasce c’è invece sempre Robert Lewandowski, che dopo le esplicite richieste estive di essere venduto, sta giocando una stagione con un rendimento al di sotto di quelle passate. Se nelle scorse stagioni il numero di reti realizzate dall’attaccante polacco erano state sempre allineate a quelle previste dal modello degli Expected Goals, cioè la somma della pericolosità statistica media delle azioni avute a disposizione per segnare, quest’anno gli 11 gol messi a segno rappresentato solamente circa i due terzi di quelli attesi, ed evidenziano una vena realizzativa inferiore a quella abituale.