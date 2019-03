Cinque gol al Lione per conquistare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, il Barcellona ha ottenuto un posto tra le prime otto d'Europa. Il prossimo turno, però, i blaugrana potrebbero affrontarlo senza Ousmane Dembélé, infortunatosi nella sfida di ritorno contro il club francese. L'esterno classe 1997, che ha segnato anche il gol del definitivo 5-1, ha subito un infortunio muscolare che lo costringerà a restare fermo per le prossime 3-4 settimane. Dembélé dovrebbe quindi saltare quantomeno la gara d'andata dei quarti di finale, in programma tra il 9 e il 10 aprile a seconda del sorteggio. Una brutta notizia per Valverde, che comunque ha abbondanza di scelte in quel reparto potendo contare su un gran numero di calciatori di qualità.

Il report medico

In seguito al fastidio muscolare riportato durante la gara contro il Lione, il Barcellona ha fatto sottoporre Dembélé ai classici test medici. Questo il report pubblicato dalla società blaugrana: "Dembélé ha effettuato i test medici con lo staff del FC Barcelona giovedì mattina ed è stato confermato che ha subito una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro. Ciò significa che sarà fuori dal campo per le tre o quattro settimane previste. L'attaccante francese è stato in campo per gli ultimi venti minuti della vittoria per 5-1 contro l'Olympique Lyonnais nel turno di Champions League, entrando dalla panchina per segnare l'ultimo gol di una memorabile notte di calcio. Questo è stato il suo terzo gol nella competizione dopo aver pareggiato contro il PSV e il Tottenham, portando il suo totale stagionale in tutte le competizioni a 14".