Il sito di Sky Sport fa il pieno di record grazie alla Champions League. Quella appena passata, infatti, è stata la settimana più seguita di sempre su skysport.it: nei 7 giorni, il sito ha sfiorato i 5 milioni di video views, con oltre 5 milioni e mezzo di utenti unici in tutta la settimana di cui ben 3 milioni hanno seguito l’eccezionale copertura degli ottavi di finale di Champions e del successivo sorteggio. In particolare, venerdì 15 marzo è stato il giorno più seguito del 2019 e il secondo di sempre, con quasi 2 milioni di utenti unici. Nello specifico, soltanto il liveblog del sorteggio di Champions League ha raccolto ben 800 mila utenti unici e il live streaming dello stesso evento ha ottenuto quasi 300 mila video views. Inoltre, gli highlights di Juventus – Atletico Madrid sono stati i più visti di sempre, con 500 mila video views. Si tratta del secondo miglior risultato mai ottenuto per un video pubblicato sul sito di Sky Sport. Boom di interazioni, sempre la scorsa settimana, anche sugli account social ufficiali di Sky Sport: in occasione di Juventus-Atletico Madrid, il video dei festeggiamenti in campo a fine partita è stato il miglior contenuto di sempre su Instagram, raggiungendo oltre 900mila persone. Su Facebook, lo stesso video è stato il secondo miglior contenuto del mese di marzo con 1 milione 220 mila di reach.