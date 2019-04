Prima del ritorno dell'Atletico era molto fiducioso. Questa la vede più o meno difficile rispetto a quella?

Allegri: Affrontiamo una squadra diversa dall'Atletico. Il risultato conquistato all'andata non conta nulla, dobbiamo giocare con quella stessa intensità. Dobbiamo rispettare l'Ajax ed essere più precisi nella costruzione di gioco, cosa che abbiamo fatto meno bene ad Amsterdam. Se le facciamo bene, passiamo il turno. Sarà una partita infinita, entrambe giocheremo fino alla fine per vincere. Ci sarà bisogno di tutti, dei calciatori come dei tifosi. Credo che sia una serata importante per un traguardo straordinario che è la semifinale. Servirà la spinta per far fare ai ragazzi qualcosa di importante. Ci saranno dei momenti in cui si dovrà difendere e bisognerà farlo tutti insieme.