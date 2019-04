Una vittoria arrivata grazie a un calcio spettacolare e il sogno europeo della squadra di ten Hag che prosegue: subito dopo il triplice fischio finale della gara dell’Allianz Stadium vinta per 2-1 contro la Juventus, in casa Ajax è partita la festa per il passaggio del turno e l’approdo alle semifinali di Champions League. I giocatori olandesi sono rimasti in campo a festeggiare insieme ai tifosi presenti nel settore ospite dello stadio torinese: a De Ligt e compagni si sono uniti anche Edwin van der Sar e Marc Overmars. Quest’ultimo, direttore sportivo del club olandese, si è lasciato andare in un tuffo sul terreno di gioco per celebrare l’impresa della sua squadra. Festeggiamenti che sono poi proseguiti anche nello spogliatoio dell’Ajax una volta che calciatori e staff tecnico hanno lasciato il campo: abbracci, cori e balletti per celebrare una notte indimenticabile. Quella che permette ai ragazzi terribili dell’Ajax di proseguire nel loro sogno europeo.