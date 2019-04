Al 37’ il goal del sorpasso fu una magia assoluta: il brasiliano contrasta Fletcher dopo un lungo lancio di Dida, porta avanti la palla con la testa, fa un sombrero a Gabriel Heinze allungandosi però la sfera, ma quando Patrice Evra sembra poter chiudere sul fuoriclasse rossonero, il 22 di San Paolo tocca il pallone di testa mettendo fuori tempo il terzino francese, che non può far altro che schiantarsi con il compagno argentino. I due sono fuori causa, Kaká si presenta a tu per tu con Van der Sar e lo batte con il piatto destro. Poi la storica esultanza con le braccia al cielo, un gesto a cui aveva già abituato tutti i tifosi rossoneri e non.

La decide Rooney, ma al ritorno passa il Milan

Nonostante la doppietta di Kaká e la sua dimostrazione di strapotere assoluto, quella semifinale fu vinta dal Manchester United che ribaltò il 2-1 del brasiliano con una doppietta di Rooney. Un 3-2 che però non bastò ai Red Devils per accedere alla finale di Atene: appena una settimana dopo, infatti, grazie a quella che fu definita come “la partita perfetta”, il Milan di Carlo Ancelotti batté 3-0 gli uomini di Sir Alex Ferguson con un’altra magia di Kaká all'11', seguita dalle reti di Clarence Seedorf e Alberto Gilardino. Quelle due partite di semifinale indicarono inequivocabilmente chi era il calciatore, in quel momento, il calciatore più forte del mondo. Con alle tre reti contro lo United tra andata e ritorno, il brasiliano ottenne non soltanto la possibilità di sfidare nuovamente il Liverpool dopo Istanbul, ma fece il passo decisivo per la conquista del Pallone d’oro. Nella corsa al premio di quell'anno, alle sue spalle arrivarono proprio Cristiano Ronaldo e Leo Messi. I due che avrebbero poi vinto nei dieci anni successivi prima del trionfo di Luka Modric nel 2018.