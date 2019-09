Palla vagante in mezzo al campo al 63' del match del Wanda Metropolitano, la Juve è in vantaggio 0-1: irrompe Khedira, che spazza via ma colpisce in pieno volto l'arbitro Danny Makkelie. Seguono attimi di confusione, con il direttore di gara olandese capace di interrompere il gioco fischiando mentre cade in ginocchio. La pallonata resta comunque priva di conseguenze: accorrono i giocatori delle due squadre e un assistente di gara, ma dopo pochi minuti Makkelie è in grado di proseguire l'incontro

ATLETICO-JUVE 2-2, GOL E HIGHLIGHTS



DAL 20 SETTEMBRE DAZN1 SUL CANALE 209 DI SKY: LA GUIDA