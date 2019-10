Un rigore sbagliato, un palo, la rete del vantaggio di Zapata e poi la grande amarezza per la rete del ko arrivata nell’ultimo secondo del recupero: seconda sconfitta consecutiva per l'Atalanta in Champions, battuta per 2-1 dallo Shakhtar Donetsk. Un ko che Gian Piero Gasperini commenta così nel post gara: "I ragazzi sono stati bravissimi, è arrivato questo cattivo risultato a 5 secondi dalla fine, ma ci abbiamo messo del nostro in quell’azione. Non riusciamo a raccogliere quanto seminiamo almeno in Champions, peccato. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra forte che ha grandi qualità in attacco, posso dire che abbiamo superato l’impatto della Champions e abbiamo giocato come sappiamo. Ci stava la vittoria, perdere così fa male".