Real Madrid-Liverpool, dove vedere la gara in tv

Una sfida ricca di storia e fascino tra due squadre da sempre grandissime protagoniste in Champions League. Martedì 6 aprile alle ore 21 va in scena la gara d’andata dei quarti di finale tra Real Madrid e Liverpool, due delle squadre più titolate d'Europa che si affrontano nella riedizione della finale 2018, vinta dal Real Madrid per 3-1. Reds chiamati a sfatare il tabù Real, squadra che li ha sconfitti negli ultimi tre incontri in Champions; l’unico precedente nella fase a eliminazione diretta sorride però al Liverpool che – tra andata e ritorno negli ottavi di finale della Champions League 2008/09 – ha chiuso il doppio confronto con un 5-0 complessivo a proprio favore.