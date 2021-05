L'Uefa ha svelato sui propri canali social il trofeo della nuova terza competizione europea per club che partirà la prossima stagione. Misura 57,5 centimetri e pesa 11 chili, il trofeo è composto da 32 spine esagonali - una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione. La forma curva trae ispirazione dal volo di un pallone verso il gol. Champions League, Europa League ed Europa Conference League saranno su Sky nel triennio 2021-2024

Europa Conference League, ecco la coppa. L'Uefa ha svelato sui propri canali social le immagini del nuovo trofeo della nuova terza competizione continentale che prenderà il via a partire dalla prossima stagione. E che potrete seguire su Sky per il prossimo triennio, dal 2021 fino al 2024. 121 delle 137 partite della Champions League, tutte le 282 partite dell’Europa League e, appunto, della nuova competizione Europa Conference League. La coppa misura 57,5 centimetri e pesa ben 11 chili, il trofeo - come scrive l'Uefa - è composto da trentadue spine esagonali, una per ogni squadra nella fase a gironi della competizione - che si torcono e si incurvano dalla base del trofeo. La forma curva delle spine trae ispirazione dal volo di un pallone verso il gol. La base e il piano sono realizzati in ottone spazzolato a mano con effetto acciaio galvanico opaco, mentre le spine presentano una finitura argento lucido.