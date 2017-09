Youth League, anche Totti al 3 Fontane: Roma-Atletico Madrid 1-2

L'ex capitano e neo dirigente della Roma ha assistito al match valido per la prima giornata di Youth League tra la formazione Primavera dei giallorossi e l'Atletico Madrid Under 19, vinto 2-1 dagli spagnoli. Prima della partita per Totti anche una visita negli spogliatoi