Complice l'eliminazione dalle coppe di diversi club prestigiosi, sono tanti i campioni che hanno guardato il sorteggio degli ottavi senza alcun interesse. Ecco la top 11 degli "esclusi", costruita con un 4-3-3 in cui ogni reparto ha al massimo un rappresentante per club: vale la bellezza di 514 milioni, ma anche la panchina non è da meno...

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ