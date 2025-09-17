Parla come Mourinho Cristian Chivu al termine del match vinto con l'Ajax: "Il 3-5-2? Non volevo togliere certezze, dovevamo solo aggiungere poche cose e ritrovare la fiducia. L'ha detto qualcuno prima di me, ma non posso ripeterlo, io non sono scemo, vado avanti con le mie convinzioni, senza togliere e fare danni". Sul match: "E' stata una prova di maturità. Abbiamo cercato di togliere i punti forti dell'Ajax, ossia il palleggio davanti alla nostra area, siamo andati a prenderli alti. Abbiamo avuto coraggio e voglia di stare nella loro metà campo". Su Esposito: "Un attaccante che l'Inter e la Nazionale si godranno a lungo"

