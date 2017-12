Spalletti: "Perso fiducia, ora serve più coraggio"

Entrano nel vivo le trattative azzurre: si sblocca l'affare Inglese, con il Chievo che ci prova per Giaccherini. Proseguono i contatti per Grimaldo per giugno, per la porta resta in pole il nome di Leno. Apertura del Benevento per Ciciretti già a gennaio, si lavora anche per trovare un accordo con l'Ajax per Younes