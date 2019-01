Se i social manager dell’Entella si erano già ironicamente soffermati sull’impietoso parallelo tra il club ligure e Francesco Totti, autore quest’ultimo di più reti in giallorosso rispetto alla storia realizzativa della Virtus in B (308 gol contro 183), l’ultima trovata va senz’altro a premiare la cenerentola di scena all’Olimpico. Non parliamo né di Sabrina Ferilli né della capienza dei rispettivi stadi come già indicato, piuttosto nel mirino è finito Andrea Paroni ovvero la bandiera biancoceleste dal lontano 2008: 29 anni d’età e ben 11 stagioni a Chiavari per il portiere cresciuto nel vivaio dell’Udinese, un’istituzione nella squadra di Boscaglia. Come detto determinante per centrare gli ottavi parando un rigore a Lapadula, Paroni vanta in realtà un exploit non comune ai suoi colleghi della Roma: il 27 maggio 2012, quando l’Entella si giocava l’accesso alla finale playoff di Lega Pro-Seconda Divisione contro il Casale, fu infatti lui a segnare di testa al 96’ da calcio d’angolo garantendo l’epilogo con il Cuneo. Un match poi perso nel doppio confronto ma che regalò la promozione grazie al ripescaggio estivo. Fu una delle reti più importanti nella storia della società, capitolo indimenticabile come la serata che attende l’Entella all’Olimpico.