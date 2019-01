Eusebio Di Francesco è stato chiaro: "La Coppa Italia è un obiettivo, vietato fallire". Nessun passo falso quindi, la Roma vuole archiviare subito la pratica Entella e passare ai quarti, mentre i liguri sognano il colpaccio all'Olimpico. Il più carico di tutti è Simone Icardi, centrocampista dell'Entella classe '96, cresciuto proprio nel settore giovanile della Roma: "Se dovessi segnare esulterei, anche se il mio sogno è tornare alla Roma". Questo il messaggio dell'ex Catanzaro, più carico che mai. Di Francesco è pronto a lanciare dal primo minuto sia Pastore che Schick, chance anche per Diego Perotti.

La formazione della Roma

Mirante out, tra i pali spazio a Olsen. Poi 4-2-3-1 per Di Francesco: Karsdorp a destra e Kolarov a sinistra, in mezzo ci saranno Fazio e Juan Jesus. A centrocampo, oltre a Cristante e Lorenzo Pellegrini, riecco Javier Pastore. L'argentino non gioca titolare dalla gara vinta contro il Frosinone del 26 settembre (dove segnà uno straordinario gol di tacco), nelle ultime uscite ha giocato soltanto spezzoni di gara. Ora vuole rilanciarsi e lo farà da trequartista, il ruolo che fece innamorare i tifosi del Palermo diversi anni fa.. Stesso discorso per Patrick Schick, anche lui titolare, affiancato da Perotti e Under.

La formazione dell'Entella

Boscaglia opterà per il 4-3-3. Spazio a Paroni tra i pali, poi Belli e Cleur sulle corsie. In mezzo il tandem Pellizzer-Baroni. A centrocampo ci saranno Nizzetto, Paolucci ed Eramo, mentre lì davanti ecco Adorjan, Caturano e Mota. L'Entella sogna il colpaccio, un'altra grande impresa dopo quella contro il Genoa (che costò la panchina a Juric).

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lorenzo Pellegrini; Ünder, Pastore, Perotti; Schick. Allenatore: Di Francesco

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Paroni; Cleur, Pellizzer, Baroni, Belli; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Adorjan; Caturano, Mota. Allenatore: Boscaglia