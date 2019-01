L'Inter è sempre stato un club ambito, come mai qualcuno chiede di andar via?

Di Miranda si è detto che ha avuto la possibilità di andar via ma non che abbia chiesto la cessione. Di Candreva non ho mai sentito dire che voleva andar via. È chiaro che non siano contenti del fatto che stiano giocando un po' di meno, ma hanno avuto delle situazioni importanti a disposizione. Per cui non è vero che in tanti hanno detto questo, quello che l'ha detto è Perisic e se uno riesce a mettersi anche nei panni del calciatore e di ciò che gli è stato messo a disposizione, è una cosa che può succedere. Lui passa tranquillo queste due nottate, poi torna tutto a posto. Che poi è quello che succede a voi: chi vi ha detto che prenderemo 50 giocatori? Chi vi ha detto che 13 giocatori andranno via a giugno?