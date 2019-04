Un turno con la curva Nord della Lazio senza tifosi, ma con la condizionale: è questa la decisione del giudice sportivo della Lega di serie A contro la società biancoceleste per i cori "di discriminazione razziale" all'indirizzo dei milanisti Kessié e Bakayoko arrivati da parte della curva occupata dai sostenitori laziali durante la semifinale di coppa Italia Milan-Lazio, vinta dalla squadra di Inzaghi per 1-0.



Il Giudice Sportivo ha stabilito che i comportamenti ravvisati sono attribuibili alla tifoseria della Lazio che nelle gare casalinghe all’Olimpico occupa la parte centrale bassa del settore denominato "Curva Nord". Per questo, ha deliberato di sanzionare la società biancoceleste con l’obbligo di disputare una gara con la parte del settore dello stadio indicato senza spettatori. L’esecuzione della sanzione, però, è - come si legge sul comunicato ufficiale della Lega - sospesa per un periodo di un anno: se in questo lasso di tempo sarà commessa una violazione analoga, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.