La finale di Coppa Italia si avvicina: è tutto pronto per la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta, che scenderanno in campo mercoledì 15 maggio alle 20.45 per l’ultimo atto della competizione. Cresce l’attesa, con i tifosi delle due squadre che pregustano il titolo. E che in città possono ora godersi anche dei murales davvero particolari. La Lega Serie A, infatti, in vista della finale, ha finanziato un’iniziativa per realizzare dei disegni, ora completati, sui palazzi di Roma e Bergamo, raffiguranti i simboli delle rispettive squadre. Nella giornata di lunedì è stato ufficialmente presentato quello per i nerazzurri, con Gasperini, Ilicic, Gomez e Zapata come protagonisti. Il capolavoro è a firma dello street artist Jorit Agoch.