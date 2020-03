8/12

25 gennaio 2017, JUVENTUS-MILAN 2-1 (10' Dybala, 21' Pjanic, 53' Bacca)



Quarti di Coppa Italia, il 2-0 per la Juve dell'andata rende piuttosto agevole la gara di ritorno per i bianconeri. Che non fanno sconti, e vincono ancora