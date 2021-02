Inter-Juve, le probabili: Sanchez con Lautaro

A San Siro la prima semifinale di andata di Coppa Italia. Conte non avrà gli squalificati Lukaku e Hakimi e lancia Sanchez in attacco con Lautaro. Pirlo ritrova Kulusevski, che farà coppia con CR7: in porta c'è Buffon, out Ramsey

Inter e Juventus , è tempo di un altro scontro. Esattamente 16 giorni dopo la sfida di campionato vinta 2-0 dagli uomini di Antonio Conte, i nerazzurri e i bianconeri si ritrovano in Coppa Italia . Semifinale di andata in programma questa sera, martedì 2 febbraio, alle 20:45, con la gara di ritorno che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino tra una settimana, martedì 9. Entrambe le squadre sono reduci da un periodo positivo: l'Inter nell'ultimo turno di campionato ha battuto nettamente il Benevento ed arriva alla semifinale di Coppa Italia dopo aver eliminato il Milan ai quarti grazie allo splendido calcio di punizione di Eriksen nei minuti di recupero; la Juventus nella 20^ giornata di Serie A ha superato in maniera convincente la Sampdoria fuori casa e nei quarti di finale della competizione nazionale non ha avuto alcun problema contro la Spal .

La probabile formazione dell'Inter

Pochi dubbi per Antonio Conte, che dopo aver operato un leggero turnover in campionato con il Benevento è pronto a schierare la formazione migliore. In ogni caso, l'allenatore dell'Inter dovrà fare i conti con due assenze pesanti: non ci saranno, infatti, Romelu Lukaku, già diffidato e ammonito a seguito del concitato testa a testa con Ibrahimovic nella gara dei quarti di finale con il Milan, e Achraf Hakimi, anche lui in diffida e squalificato dopo aver ricevuto un cartellino giallo nel derby. Al posto dell'esterno marocchino, pronto Darmian a giocare sulla destra, con Young sul versante opposto. In avanti, insieme a Lautaro Martinez, il posto del numero 9 verrà preso da Sanchez. In difesa i "titolarissimi": Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti a capitan Handanovic. Barella e Vidal, in gol contro la Juve in campionato, sicuri di un posto in mezzo al campo. Insieme a loro rientra Brozovic in cabina di regia: panchina per Eriksen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. All: Conte