All'andata, lo scorso 1° marzo, finì 0-0. In Coppa Italia i gol fuori casa valgono ancora doppio, quindi i supplementari sono previsti solo nel caso in cui si arrivi al 90° senza reti. Inzaghi schiera i titolarissimi, Pioli conferma Kalulu terzino e sembra orientato ad affidarsi a Messias. Ecco le probabili formazioni della sfida in programma a San Siro martedì 19 aprile alle 21.00