Buffon, la prodezza su Dzeko non basta nella sua serata da record

Negli ottavi di finale di Coppa Italia persi ai supplementari contro l’Inter, a quasi 45 anni, il portiere del Parma è diventato il calciatore più anziano a giocare un match ufficiale a San Siro in quella che era la sua 50ma presenza al Meazza. Per il campione del mondo del 2006 anche una parata straordinaria su Dzeko e un post sui social: “Abbiamo lottato per un sogno, ma non è bastato”

Non sono bastate le prodezze di Gigi Buffon al Parma per battere l’Inter a San Siro e qualificarsi ai quarti di Coppa Italia. Un risultato che sarebbe stato clamoroso ma che stava per concretizzarsi visto che fino all’89’ gli emiliani erano in vantaggio al Mezza grazie alla rete di Juric, pareggiata allo scadere da Lautaro Martinez e poi vinta dai nerazzurri ai supplementari con il gol di Acerbi. Supplementari dove il Parma è arrivato proprio grazie a Gigi Buffon, autore nel recupero dei 90 regolamentari di una prodezza su Edin Dzeko quando il risultato era di 1-1. Una parata di riflesso, in controtempo, sul tiro del bosniaco a botta sicura.