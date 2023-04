Dopo gli insulti razzisti ricevuti in seguito all'esultanza per il rigore trasformato in Juve-Inter, l'attaccante belga ha condiviso un post su Instagram: "La storia si ripete, oggi come nel 2019. Spero che il campionato prenda davvero provvedimenti perché tutti dovrebbero gioire per questo bellissimo sport. Grazie per i messaggi di supporto, f*****o al razzismo"

LE PAROLE DELL'AGENZIA DI LUKAKU - JUVE: "TROVEREMO I RESPONSABILI"