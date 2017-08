Vigilia di Europa League per il Milan, rossoneri chiamati a difendere l'1-0 dell'andata contro il Craiova per andare avanti nella competizione. Ed è la prima gara a San Siro per i rossoneri in questa stagione. L'ha presentata così, in conferenza stampa, Vincenzo Montella: "Da questa partita mi aspetto un miglioramento nella tenuta mentale, più che in quella fisica – ha dichiarato l'allenatore rossonero - San Siro pieno? È un'emozione ma anche una responsabilità, ci é stato dimostrato di credere in noi. Ci hanno dimostrato affetto amore ed entusiasmo, da parte nostra dovrà essere il campo a dimostrare questo. Abbiamo smaltito anche il fuso orario, avendo tre giorni per preparare la partita: i miglioramenti in allenamento hanno integrati con la tenuta mentale. Siamo migliorati tanto in una settimana, domani bisogna farlo vedere: giochiamo a casa e con i nostri tifosi, dobbiamo fare vedere che siamo cresciuti e siamo una buona squadra”. Sull'avversario, aggiunge: “È una squadra organizzata che si difende con ordine, e in attacco se non sei concentrato dietro rischi di allungarti e andare in difficoltà. Do al match la massima attenzione, va bene l'entusiasmo ma anche se ci sono differenze di valori rischi: conta solo il risultato domani, ci vuole massima umiltà".