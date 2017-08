Urna terribile a Montecarlo per i bergamaschi a partire dall’OL, club francese che metterà a disposizione il Parc Olympique nella finalissima del prossimo 16 maggio. Società di tradizione in patria (7 scudetti conquistati tra il 2002 e 2008), emersa pure in campo europeo sotto la presidenza trentennale di Aulas. Solo nell’ultima stagione, infatti, il Lione si è fermato in semifinale in Europa League contro l’Ajax poi piegato a Solna dal Manchester United, exploit a bilanciare un anonimo 4° posto in Ligue 1. Ceduti in estate big come Lacazette e Tolisso, Valbuena e Gonalons, la società ha investito il ricavato su giovani di prospettiva come i giovani attaccanti Traoré e Mariano. L’avvio in campionato sta dando ragione alle strategie di mercato: 7 punti in tre gare (3-3 contro il Bordeaux nell’ultima uscita) come il Marsiglia, coppia in ritardo di 2 lunghezze da PSG, Monaco e Saint-Etienne.

L'allenatore

Il 50enne Bruno Génésio, lionese doc ed ex bandiera del club per 9 anni, ha assunto la guida della prima squadra nel dicembre 2015 in luogo di Fournier dopo l’esperienza da vice. Archiviato un ottimo 2° posto a spese del Monaco nel suo battesimo al Parc OL, Génésio ha alternato parentesi esaltanti in Europa con scalpi prestigiosi (Roma e Besiktas) a risultati amari in patria: subito eliminato nelle Coppe, in ritardo di 28 punti dal Monaco campione. La prossima stagione diventa un vero banco di prova da non fallire.

Precedenti

Nessun precedente in gare ufficiali con l’Atalanta. Se nell’ultima annata il Lione ha affrontato la Juventus nella fase a gironi (0-1; 1-1) della Champions e la Roma negli ottavi (4-2; 1-2) di Europa League, i nerazzurri hanno recentemente incrociato un’avversaria francese: lo scorso 26 luglio, infatti, Gasperini ha superato 1-0 con gol di Cristante il Lille del Loco Bielsa nel tradizionale appuntamento estivo del Trofeo Bortolotti.

La stella

Detto degli addii altisonanti e delle new entry futuribili, il Lione non può che ripartire dal talento di Nabil Fekir: classe 1993, francese già esordiente in Nazionale, dall’età di 18 anni è legato al club a valorizzarne qualità indiscusse. Trequartista di tecnica, estro e gol (già 3 in Ligue 1), inevitabilmente designato della fascia di capitano. Il suo picco realizzativo restano le 15 reti della stagione 2014/15, primato personale destinato a migliorare con la partenza dei diretti concorrenti sulla trequarti. Proprio nell'ultima uscita in Ligue 1 ha regalato una prodezza da urlo segnando da centrocampo: è lui lo spauracchio annunciato di Gasperini.

Come gioca

Fekir resta il cuore pulsante nel 4-2-3-1 di Génésio, modulo che lo vede centrale sulla trequarti alle spalle di Mariano Diaz, ex Real Madrid pagato 8 milioni di euro. Sulle fasce non servono presentazioni per Depay e Bertrand Traoré, quest’ultimo prelevato a titolo definitivo dal Chelsea. Muscoli e geometrie in mediana con Tousart e Darder, titolari affiancati dal recente giallorosso Grenier. Buone pedine in difesa: Tete (o Rafael) sulla destra con la new entry Marcal a sinistra, Marcelo e un’altra conoscenza italiana come Yanga-Mbiwa nel cuore della retroguardia dove figura pure il giovane Diakhaby. Tra i pali Anthony Lopes, portiere esplosivo e già campione d’Europa. Questa la formazione tipo del Lione: Lopes; Tete, Marcelo, Yanga-Mbiwa, Marcal; Darder, Tousart; Traoré, Fekir, Depay; Diaz.