Lazio, è già l'antivigilia. E la vittoria contro il Milan resta un bel ricordo: ora c'è il Vitesse, gara valida per la prima giornata di Europa League. Trasferta ostica per i biancocelesti, ma Inzaghi pensa al turnover in vista della partita contro il Genoa di Juric, non c'è tempo per fermarsi. Tant'è che nell'allenamento odierno è stato subito provato l'11 anti-Vitesse. Tanti cambi in vista per Inzaghi, soprattutto in difesa, dove ormai sono rimasti soltanto 4 giocatori.

Chance per Caicedo, pronto Luiz Felipe

Inzaghi mischia un po' le carte ma la formazione sembra ormai definitiva. Anche il modulo: 352 con Luis Alberto sempre titolare. Tuttavia, l'allenatore potrebbe passare alla difesa a 4 per preservare al meglio i centrali rimasti. E' un'ipotesi. La più probabile, però, è la seguente: Strakosha tra i pali, confermato. Poi Patric, de Vrij e Bastos nel terzetto difensivo. Occhio a Luiz Felipe, centrale brasiliano fresco d'esordio contro il Milan (ha giocato gli ultimi 10 minuti). Spera in una chance da titolare dopo aver impressionato nella preparazione, sarebbe una bella storia di calcio: 2 anni fa giocava in D brasiliana. Capitolo centrocampo: Marusic a destra, Lukaku a sinistra. Murgia, Leiva e Parolo in mezzo. Di Gennaro scalpita, non ha ancora esordito. Lì davanti, infine, spazio a Luis Alberto con... Felipe Caicedo. Immobile verso la panchina. L'attaccante ecuadoriano, quindi, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare con la Lazio. Prime prove tattiche per la Lazio, Inzaghi studia la prossima mossa in vista del Vitesse.