La Lazio è squadra e anche nelle seconde linee. È questo il verdetto dell’Olimpico (vuoto per l’occasione a causa di una vecchia squalifica). I biancocelesti hanno trovato i 3 punti contro un modesto Zulte Waregem e le buone notizie sono arrivate dai giocatori che solitamente hanno meno spazio. Il protagonista principale è infatti stato Felipe Caicedo, arrivato a Roma come riserva di esperienza di Ciro Immobile e già calato a pieno nel suo ruolo. Dopo l’assist per l’attaccante della Nazionale di Ventura nella trasferta di Vitesse, l'attaccante dell'Ecuador ha trovato anche il primo gol con la maglia della Lazio. Di sicuro l’avversario non è stato di quelli impegnativi: lo Zulte ha mostrato enormi limiti tecnici e ha deciso di chiudersi in difesa già dai primi minuti, tuttavia la tattica non ha pagato e i belgi sono riusciti a concludere verso la porta solamente due volte in tutta la partita.

Buone risposte anche da Marusic, che è stato uno dei migliori in campo. Il macedone ha tenuto al meglio la fascia destra, sia in fase offensiva che difensiva. L’ex esterno dell’Oostende - arrivato a Roma quest’estate -, si sta pian piano adattando agli schemi di Inzaghi. L’allenatore laziale sta trovando le giuste risposte nella difesa a 3 anche in questo momento difficile, in cui gli infortuni lo hanno costretto a lanciare giocatori che ad inizio stagione non erano propriamente prime scelte, come Luiz Felipe e Patric. Un’altra conferma è quella di Murgia, destinato a essere una delle colonne della Lazio nei prossimi anni: il giovane centrocampista biancoceleste continua a sorprendere e anche contro lo Zulte ha fatto vedere ottimi numeri. È suo l'assist per la rete del 2-0, firmata dal solito Immobile. I biancocelesti rimangono a punteggio pieno nel girone K insieme al Nizza di Balotelli, che ha sconfitto 3-0 il Vitesse nell'altra partita del gruppo.