Secondo tempo

Dopo l’intervallo il Milan rientra in campo senza il turco (contusione al gluteo, al suo posto Bonaventura), ma ricomincia esattamente come al fischio d’inizio. Ancora Heber, che su cross dalla destra conclude in maniera imprecisa graziando Donnarumma. Ed esattamente come nel primo tempo, scampato il pericolo, il Milan trova il gol. Corner dalla destra, Cutrone svetta di testa e “colpisce” Bonucci, che con un tacco involontario serve il compagno di reparto Musacchio. L’argentino da due passi appoggia in rete e al 53’ è 2-0. I ritmi si abbassano, con i rossoneri che non hanno alcun interesse ad alzarli o a sprecare preziose energie, e il Rijeka che non fa nulla per cercare di riaprire la gara, con un pressing poco convinto, quasi accontentandosi e lasciando palleggiare a lunghi tratti Bonucci e compagni nella propria metacampo.

Il gol con cui i croati, in modo immeritato quanto inaspettato, rischiano di riaprirla, è del tutto casuale e viene proprio da una leggerezza di Bonucci, saltato da Acosty che poi se ne va in campo aperto e vince il rimpallo con Donnarumma, indeciso nell’uscita. L’effetto che prende il pallone, entrando in porta, completa un “gollonzo” che spaventa il Milan. Così tanto da mandare nel panico i rossoneri, che al 90’ regalano il rigore del pareggio al Rijeka con una leggerezza di Romagnoli nel tentativo di difendere il pallone dall'attacco di Crnic. Elez dal dischetto calcia male ma Donnarumma non riesce a evitare un gol che avrebbe regalato al Milan giorni molto difficili.

Quando San Siro si prepara ai fischi per accompagnare l'uscita dal campo dei rossoneri (fischi peraltro che si sentivano già dal 75°, quando le due squadre sembravano entrambe soddisfatte del 2-0 e il Milan non accennava più ad attaccare), la risolve il solito Cutrone, eroe della serata, che al 94° torna a far respirare Montella con un bellissimo tocco a superare il portiere su suggerimento di Borini. Milan “salvo”, ma adesso viene il difficile. Roma alla ripresa del campionato e poi Inter (il 15 ottobre) saranno le partite che ci diranno se il momento no è definitivamente alle spalle.