Gattuso: "Un buon risultato ci serve come il pane"

La delusione per la beffa di Benevento è ancora tanta, il Milan prova a mettersela alle spalle in Europa League. Trasferta a Fiume per i rossoneri, già qualificati come primi del girone. Gattuso, alla ricerca della prima vittoria da allenatore del Milan, lascia a Milanello tanti titolari e applicherà il turnover. Per guarire dalla ferita di quella "coltellata" (come lui stesso l'ha definita) inferta da Brignoli domenica scorsa. Le sue parole in conferenza stampa: "Per la classifica non conta, ma a livello mentale un risultato importante ci serve come il pane. Giocherà chi finora lo ha fatto di meno, voglio giocatori che mi dimostrino voglia, voglio essere messo in difficoltà. Quando giochi in Europa con questa maglia, devi impegnarti fino alla fine".

Sulla condizione fisica

"Sono arrivato da 8 giorni, non posso migliorarla in così poco tempo. Dopo il Torino, siamo la squadra che corre meno di tutte in Serie A e non è un caso. I carichi di lavoro sono importanti, ma non voglio che siano un alibi. Non posso caricare troppo, altrimenti rischio degli infortuni. Da parte dei ragazzi vedo una grandissima voglia, mi stanno aiutando in questo. Gli assenti? Devono recuperare, abbiamo lavorato tanto tra ieri e oggi e ho scelto di lasciarli a riposo".

Sulle aspettative

"Cosa mi aspetto dai ragazzi? Che sappiano soffrire, che abbiano voglia. Hanno un'età media di 21 anni, ma voglio vedere il senso di appartenenza. Nei momenti di difficoltà non dobbiamo dare la senzazione di aver paura di vincere, ma essere consapevoli di essere forti. Anche se c'è molto da migliorare".