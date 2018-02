Senza fatica il Milan porta a casa un’altra vittoria importante. Dopo il 3-0 dell’andata, i rossoneri superano a San Siro per 1-0 il Ludogorets, consolidando così il proprio vantaggio sui bulgari, utile ad accedere agli ottavi di finale di Europa League. A decidere un gol di Fabio Borini, per la gioia di Gennaro Gattuso: “Sono contento di non aver subito gol - ha detto nel post partita l’allenatore calabrese - Ho battuto su questo tasto negli scorsi giorni. Dobbiamo pensare a domenica poi penseremo a mercoledì: come sempre partita dopo partita. Ci godiamo il passaggio del turno, e testa a domenica”. E ancora: “Abbiamo cominciato un lavoro, il fatto che non si prenda gol significa che poi vedi gente che non sbuffa e che lavora con più passione. Dobbiamo ancora migliorare ma siamo sulla strada giusta. Merito anche dei giocatori che ci stanno mettendo anche tanta voglia e collaborazione”. Sul futuro, poi, dopo le confortanti parole del ds Mirabelli: “Dovete chiederlo alla società, per me è un grande onore allenare questa squadra, ho grande pressione e si fa fatica ma è una bella fatica. Mi piacerebbe ma dovete parlare con la società, devo ringraziare chi mi ha messo qua ovvero Mirabelli e Fassone”, ha concluso.

Borini: "Settimana da Milan"

Fabio Borini ancora decisivo: terzo gol in dieci giorni per l'esterno rossonero, che si sta godendo l'ottimo momento di forma. Così al termine della sfida con il Ludogorets: "Sapevamo che loro avrebbero iniziato molto forte, era importante non perdere gol e abbiamo fatto anche la rete che ci ha dato sicurezza. Tre gol in quattro gare? Io faccio di tutto per mettere in difficoltà Gattuso, poi vediamo cosa succede". E ora un pensiero alla Champions... "Sul campo abbiamo dimostrato di essere al livello delle prime della classe. Dobbiamo continuare a giocare così, il Milan è abituato a giocare queste settimane. Si può andare nella direzione giusta", ha concluso.