Dinamo Kiev-Lazio: le probabili formazioni. Torna Milinkovic-Savic, Felipe Anderson favorito su Luis Alberto

Un doppio 2-2, in Europa League nel match di andata degli ottavi di finale contro la Dinamo Kiev, e successivamente in campionato con il Cagliari, lasciano la Lazio con tanta voglia di rivalsa. La squadra di Inzaghi è pronta ad affrontare la trasferta in Ucraina consapevole della forza, e della tradizione del suo avversario, ma anche della possibilità di passare il turno, visto quanto di buono i biancocelesti sono riusciti a fare in questa stagione. Certamente Simone Inzaghi potrà affidarsi a un Ciro Immobile tornato goleador, con 34 reti stagionali, e pronto a non fermarsi neanche in Europa. La Lazio accusa certamente un calo di brillantezza dovuta a una stagione, fino a questo momento, logorante, con moltissime partite giocate. Tuttavia, il turnover operato da Inzaghi nei periodi maggiormente fitti di impegni, potrebbe aver giovato nel momento clou della stagione. A lasciare intatte le possibilità di passaggio del turno per la Lazio anche i numeri: la Dinamo Kiev ha vinto una sola partita casalinga con squadre italiane, sette sono state le sconfitte e soltanto tre i pareggi.