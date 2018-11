Alla vigilia di Betis Siviglia-Milan ha parlato in conferenza stampa Gattuso: "Adesso c'è un bel clima, le difficoltà hanno fortificato il gruppo. Con il Betis scenderà in campo il miglior undici. Higuain? Non so se lo avrò per la Juve". Al suo fianco Reina: "Auguro a Rino una carriera in panchina al top"

