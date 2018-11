Il 3-1 del Velodrome ha tracciato la via. La Lazio, due settimane fa, ha ottenuto un successo fondamentale per mettersi sulla buona strada in ottica qualificazione. I tre punti ottenuti dai biancocelesti contro l'OM hanno permesso, infatti, di salire a quota 6, cinque in più rispetto ai ragazzi di Garcia. La squadra di Simone Inzaghi paga, finora, solo il passo falso consumato in Germania al cospetto dell'Eintracht. Per i tedeschi, però, non è stata una prestazione casuale, ma confermata a pieni voti anche nelle altre due sfide. La formazione di Francoforte è, infatti, a punteggio pieno dopo i primi tre turni giocati nel gruppo H di Europa League. Chi finora ha ampiamente deluso è sicuramente l'Olympique Marsiglia, finalista della scorsa edizione, e in grado di raccogliere appena un punto nella prima metà della fase a gironi. I francesi hanno perso entrambe le partite con le rivali più temibili, pareggiando poi 2-2 con l'Apollon Limassol dopo essere andata sul doppio vantaggio.

La Lazio ai sedicesimi se...

Visti i precedenti risultati, il club biancoceleste ha già la possibilità di staccare il pass per i sedicesimi con due turni di anticipo. L'unico mezzo utile per raggiungere questo obiettivo è quello della vittoria nella sfida dell'Olimpico, ma non è l'unico fattore necessario. Servirà, infatti, anche un risultato positivo da parte dell'Eintracht Francoforte, perché permetterebbe alla Lazio di salire a +6 dal Marsiglia - con gli scontri diretti a favore - e ad almeno 7 punti di vantaggio sul Limassol, con sole due partite ancora da giocare. Se la squadra Inzaghi non dovesse vincere, invece, resterebbe con un margine di vantaggio di massimo 5 punti dai francesi. Troppo pochi per garantirsi il passaggio del turno visti i sei ancora a disposizione.