Roma Wolfsberger, dove vedere la partita di Europa League in tv: gli orari

I giallorossi devono vincere contro gli austriaci per qualificarsi senza dover guardre all'altra sfida del girone tra Basaksehir e Borussia Monchengladbach. Roma-Wolfsberger sarà trasmessa in diretta su Sky Sport

La qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League per la Roma dista soltanto novanta minuti, che scenderà in campo contro il Wolfsberger, già eliminato dalla competizione. Paulo Fonseca farà un po’ di turnover in vista di questa sfida, per dosare le energie anche in ottica campionato, dove i giallorossi saranno impegnati contro la Spal sempre all’Olimpico. Per la sfida scelta una squadra arbitrale inglese: dirige Pawson, gli assistenti sono Betts e Hussin, il quarto uomo è Madley.

Dove vedere la partita

La partita tra Roma e Wolfsberger in programma alle ore 21:00 sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Il commento di Diretta Gol sarà di Maurizio Compagnoni.