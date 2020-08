Il centrocampista dopo i test di domenica scorsa era risultato positivo al coronavirus e messo in isolamento. Ora, un po' a sorpresa, è stato comunque inserito nella lista Uefa dal Siviglia, che giovedì 6 agosto affronterà la Roma in Europa League. Il giocatore però dovrebbe rientrare solo per gli, eventuali, turni successivi

In lista nonostante la recente positività al Covid: c'è anche l'olandese di origine serba Nemanja Gudelj fra i nomi dei calciatori presentata dal Siviglia alla Uefa per la fase finale dell'Europa League. Il centrocampista, seppur asintomatico, era risultato positivo a un test eseguito domenica scorsa e messo in isolamento domiciliare, mentre tutto il resto del gruppo era poi risultato negativo a un ulteriore giro di tamponi. Nonostante la sua presenza in lista Uefa Gudelj, con ogni probabilità, salterà la sfida degli ottavi contro la Roma in programma giovedì prossimo a Duisburg (Germania) alle 18,55 (diretta su Sky Sport).