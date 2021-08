José Mourinho incrocerà il Trabzonspor sulla strada per la qualificazione alla fase a gironi di Europa Conference League. I turchi (in cui militano Gervinho, Bruno Peres e Hamsik) hanno sconfitto ai calci di rigore il Molde. Tutti i risultati del ritorno del terzo turno preliminare

Sarà il Trabzonspor l'avversario della Roma nel turno di spareggio della Uefa Conference League. La squadra di Mourinho dovrà vedersela contro i turchi per qualificarsi alla fase a gironi. Dopo il 3-3 di Trebisonda, la squadra allenata da Avci ha impattato anche a Molde per 1-1. Gara ancora in equilibrio durante i tempi supplementari. Sono stati decisivi i calci di rigore. Dunque i giallorossi troveranno una squadra ostica nella quale militano anche due ex romanisti: Gervinho e Bruno Peres, oltre che Marek Hamsik. La gara d'andata è fissata a giovedì 19, mentre il ritorno a giovedì 26 agosto.