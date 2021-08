Tempo di esordio per la Roma in Conference League: i giallorossi di Mourinho impegnati per l'andata dei playoff in trasferta contro il Trabzonspor. Diretta oggi alle 19:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Calcio 251. Altre 21 le partite in programma: in campo anche il Tottenham

Tutto pronto per l'esordio della Roma in Conference League, la terza competizione continentale dell'Uefa che vede in gioco squadre provenienti da ogni campionato d'Europa, con una sola rappresennte per le nazioni - come Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra - con il più alto coefficente nel ranking. Prendono il via i playoff, che vedranno i giallorossi di Mourinho sfidare il Trabzonspor, formazione turca in cui giocano due ex giallorossi, Gervinho e Bruno Peres, e una vecchia conoscenza della Serie A come Marek Hamsik. Gara di andata questa sera, giovedì 19 agosto, alle 19:30 a Trebisonda, con ritorno giovedì 26 agosto alle 19 allo stadio Olimpico. Sono 22 le partite in programma oggi: si parte alle 15 con l'incrocio tra i kazaki dello Shakhter Karagandy e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv, chiudendo alle 22:30 con Santa Clara-Partizan. Tra le squadre più attese anche il Tottenham, ospite dei portoghesi del Paços de Ferreira, il Rennes che attende il Rosenborg e il Feyenoord che sfida in casa l'Elfsborg.