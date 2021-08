Trabzonspor-Roma, dove vedere la partita in tv

Esordio ufficiale per la Roma di Mourinho, che affronterà il Trabzonspor in Conference League. La partita sarà visibile in diretta alle 19.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Prima gara ufficiale per la nuova Roma di José Mourinho, che volerà in Turchia per affrontare il Trabzonspor nell'andata dello spareggio di qualificazione della Conference League. In palio un posto nella fase a gironi della nuova competizione creata dall'UEFA, che ha visto i giallorossi qualificarsi grazie al settimo posto conquistato nell'ultima stagione. Sarà la prima Roma senza Edin Dzeko (andato all'Inter), ma con alcuni nuovi acquisti come il portiere Rui Patricio, l'esterno sinistro Vina e l'attaccante Shomurodov, in attesa di vedere anche l'ultimo arrivato Abraham. Il Trabzonspor degli ex Gervinho e Bruno Peres e dell'ex azzurro Marek Hamsik, si è qualificato alla gara contro i giallorossi eliminando nel precedente turno di qualificazione il Molde.