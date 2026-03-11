Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Gasp, caduta per raggiungere la postazione Sky: "Era rigore… Netto"

il siparietto

Simpatico aneddoto nello studio Sky del Dall'Ara alla vigilia del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma. Gasp arriva in postazione dopo parecchie rampe di scale: "Italiano aveva il fiatone? Io sono più allenato". Ciò nonostante proprio Gasp è stato vittima di un leggero scivolone sui gradini: "Era rigore, netto". La partita è live giovedì 12 marzo, alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

VIDEO. TUTTE LE PAROLE DELLA VIGILIA DI GASPERINI

TAG:

Prossimi Video

Capello sul Bodo: "In area di rigore giocano a calcetto"

Champions League

Malo Gusto buca Safonov: palla sotto il guantone e gol

Champions League

Kvara: "Tre gol di scarto importanti, ma a Londra sarà dura"

Champions League

Sombrero e tiro al volo: Valverde show allo Sky Sport Skill

Champions League

Barcola in controbalzo: il confronto con Lavezzi nel 2014

Champions League

Donnarumma dice no a Vinicius: rigore parato

la parata