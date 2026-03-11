Simpatico aneddoto nello studio Sky del Dall'Ara alla vigilia del derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma. Gasp arriva in postazione dopo parecchie rampe di scale: "Italiano aveva il fiatone? Io sono più allenato". Ciò nonostante proprio Gasp è stato vittima di un leggero scivolone sui gradini: "Era rigore, netto". La partita è live giovedì 12 marzo, alle 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

